Гродно и окрестности с начала года посетили безвизовые туристы из 18 стран

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года Гродно и окрестности посетили безвизовые туристы из 18 стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Правом без визы посетить Гродно и окрестности воспользовались почти 700 туристов из 18 стран. Большинство из них - граждане Польши и Литвы. На праздники в регион также приезжали жители Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии и других европейских стран.

"В 2017 году за аналогичный период регион посетили немногим более 200 иностранцев. Большая часть безвизовых туристов посещают Гродно и окрестности в составе организованных групп, впрочем, едут и индивидуальные туристы", - рассказали в управлении спорта и туризма. Там подчеркнули, что число зарегистрировавшихся для посещения региона уже приближается к 1 тыс.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. "Возможностью прибыть в Гродно на поезде уже воспользовались свыше 20 безвизовых туристов. Ожидаем, что это вид транспорта будет популярным у гостей", - отметили в управлении.

С расширением безвизовой зоны дополнительный толчок к развитию получат производственный, экологический и медицинский виды туризма. Например, в безвизовую зону вошли курорт республиканского значения "Поречье", республиканский ландшафтный заказник "Озеры", санатории "Поречье" и "Озерный". А с увеличением срока пребывания до 10 дней туристы смогут получить более полный комплекс санаторных услуг. Первые безвизовые туристы уже приобрели путевки и проходят оздоровление в санаториях региона.-0-