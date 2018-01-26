26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно и Варшаву может связать прямое авиасообщение. Такая информация была озвучена сегодня во время личного приема граждан, который провел в Гродно заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из жителей областного центра обратился к вице-премьеру с предложением о развитии регулярного авиасообщения, привлечения компаний-лоукостеров и развитии гродненского аэропорта. Особенно это актуально в свете того, что Гродно и окрестности, в том числе и воздушная гавань, входят в так называемую безвизовую зону: иностранцы могут посещать регион без визы на срок до 10 дней.

"Инфраструктура гродненского аэропорта достаточно современна. Организуются здесь и постоянные рейсы, в частности в Калининград, а в летний сезон – и в Болгарию. Поставлена задача авиаторам внести лепту в расширение маршрутов. Законодательство сегодня позволяет принять любого перевозчика, в том числе оператора-лоукостера", - отметил Анатолий Калинин. Он подчеркнул, что ключевым для бизнеса зачастую остается вопрос пассажиропотока. Аэропрорт в Гродно обслужил в 2016 году 5 тыс. пассажиров, в 2017-м - уже 10 тыс. Как ожидается, в текущем году эта цифра будет еще выше. В частности, в сезон активности туристов прорабатывается вопрос об организации рейсов в Варшаву и Вильнюс.

Как отметил присутствовавший на приеме начальник Гродненского филиала РУП "Белаэронавигация" Анатолий Купрашевич, ведутся переговоры с одной из польских авиакомпаний по организации рейсов Гродно-Варшава с частотой до 9 раз в неделю. Также в проработке вопрос на прием бизнес-джетов из Словакии и Германии. К слову, недавно аэропорт в Гродно принял первых безвизовых пассажиров. Ими стали граждане Польши, прилетевшие на частном самолете. Анатолий Калинин подчеркнул, что к концу февраля Гродненская область должна внести в правительство предложения о развитии авиасообщения.

"Такого богатого на достопримечательности города, как Гродно в стране нет. Сейчас ведем речь о раскрытии туристического потенциала города, его окрестностей. Важно уделять внимание не только транспорту, но и сфере обслуживания, приведению в порядок архитектурных и исторических памятников, сделать так, чтобы турист оставался в Гродно на больший срок", - отметил Анатолий Калинин. Он подчеркнул, что, несмотря на привлекательность Гродно для туристов, необходимо больше рекламировать возможности города и страны за рубежом. Этот вопрос станет темой для отдельного обсуждения.

Дополнительно будут изучены вопросы, поднятые председателями товариществ собственников из Гродно. Разговор шел о тарифах, оплате дополнительных коммунальных услуг, сокращении затрат и др. Анатолий Калинин отметил, что свежие мысли в сфере ЖКХ очень важны от тех, кто непосредственно в ней занят. Предложения гродненцев будут рассмотрены в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Поступившие во время приема вопросы также касались дорожного и жилищного строительства.

Заместитель премьер-министра сегодня с рабочей поездкой побывал в Гродненской области. Он ознакомился с ходом строительных работ на трассе М6 Минск-Гродно, реконструкции Старого замка в областном центре, провел личный прием граждан и совещание по работе строительного комплекса региона.-0-