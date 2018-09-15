Гродно отмечает 890-летний юбилей

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно сегодня отмечает 890-летний юбилей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Весь центр города превратится в яркую праздничную площадку. На улице Советской появится аллея знаменитостей, аллею кино пополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам. На площади Ленина пройдет гастрономический фестиваль, где можно будет попробовать блюда, приготовленные по фирменным гродненским рецептам.

Традиционный фестиваль сыра пройдет на Советской площади. В программе и дегустация от ведущих производителей, и необычные конкурсы. По всему городу будут расположены концертные площадки с музыкой и песнями на любой вкус.

В парке имени Жилибера пройдет фестиваль книги "Кнiжныя скарбы Беларусi". Свои новинки на фестивале представят двадцать издательств и типографий страны. Гости праздника смогут познакомиться с творчеством писателей и поэтов Гродненской области, посмотреть литературно-музыкальную программу, посвященную 890-летию города.

Посвятит любимому городу свой рекорд богатырь Александр Кодис. На площади Ленина силач протянет 13-тонный бесконтактный троллейбус. У тех, кто придет на праздник, будет возможность выбрать вид спорта, узнать, как записаться в секцию: свои площадки представят все спортшколы региона. На более чем 30 пунктах можно будет одеться в костюм фехтовальщика, побывать в роли яхтсмена и сыграть в футбол или баскетбол с известными игроками.

Юбилею города посвящен и международный профсоюзный велопробег. С утра свыше 150 велосипедистов вышли на старт 42-километровой дистанции между городами-побратимами Гродно и Друскининкаем.

Праздничные площадки развернутся также в микрорайонах города. Проведут для гродненцев и гостей города бесплатные экскурсии. Кстати, с начала праздничной недели для всех желающих доступны обзорные экскурсии на вертолете. Услуга оказалась востребованной у горожан.

Город к юбилею преобразился. Помимо социальных объектов, а в Гродно открылись сад и детский дом семейного типа, город украсили яркие арт-объекты. Например, посвященный городам-побратимам трехметровый глобус, скульптура туриста, а на Советской площади - арт-объект в виде давнишней печати городского магистрата, который в темное время суток будет подсвечиваться. Одна из последних новинок - необычные урны в виде зонтиков и джентльменов. В одной руке у одетого во фрак "джентльмена" трость, другой он приподнимает шляпу-крышку, как бы салютуя тому, кто воспользовался его услугами. На шляпе на пяти языках - русском, белорусском, польском, английском и китайском - слово "спасибо".

Завершится праздник огненным шоу в парке имени Жилибера, а также фейерверком и световым лазерным шоу у дома культуры Текстильщиков.-0-