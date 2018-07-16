16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно отмечает День освобождения города, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничные мероприятия в областном центре прошли накануне в воскресенье. Сегодня состоялись торжественные митинги в различных местах города, в том числе на военном кладбище по улице Белуша. В парке им. Жилибера руководство города и области, представители организаций и учреждений возложили венки к Вечному огню.

"Город серьезно пострадал во время войны. Спасибо тем, кто освобождал Гродно, низкий поклон и тем, кто восстанавливал его после войны, - сказал на митинге первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. - Сегодня Гродно развивается, с каждым днем становится все комфортнее, красивее. Строятся новые школы, дома, жилые районы, реконструируется исторический центр". По итогам 2017 года город за наилучшие показатели в сфере социально-экономического развития занесен на Республиканскую доску Почета. Кроме того, Гродно признано лучшим областным центром по санитарному состоянию и благоустройству, лучшим в сфере культуры. И заслуга в этом прежде всего жителей города, подчеркнул Андрей Жук.

По традиции, в Гродно чествовали первого ребенка, родившегося в знаменательный день. После полуночи 16 июля на свет появился мальчик Матвей. Это уже второй ребенок в семье гродненцев Жагат. Мама Ирина работает врачом в одной из поликлиник, папа Антон - спасатель. От городских организаций молодым родителям были вручены подарки.

Гродно был освобожден 16 июля 1944 года войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов (16 июля - правонабережная часть города, 24 июля - "занеманская"). 17 воинским частям и соединениям было присвоено наименование "Гродненский". Именами многих освободителей города названы улицы, школы, пограничные заставы, а Гродно в числе других населенных пунктов Беларуси был награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". -0-