14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно претендует принять Европейское первенство по спортивному ориентированию среди лесников в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Спортивное ориентирование - популярный вид спорта у европейских работников лесного хозяйства. В Гродно также накоплены богатые традиции организации соревнований, подготовки спортсменов", - отметили в управлении спорта и туризма. Тем более у региона есть важное преимущество - 10-дневный безвизовый режим для иностранцев, посещающих Гродненский район.

Международные специалисты в настоящее время изучают возможности Гродно и окрестностей для проведения представительного форума. В случае, если заявка будет одобрена, на соревнования съедутся более 300 спортсменов со всей Европы.

Гости смогут оценить опыт организации крупных турниров в регионе уже сегодня. Открытый кубок Гродно по спортивному ориентированию стартует уже в 41-й раз. Начинался он в 1977 году как турнир для команд рабочих коллективов, со временем вырос в статусные международные соревнования, включающие в том числе один из этапов мирового рейтинга. Заявки подали около 500 спортсменов из Беларуси, России, Литвы, Молдовы, Украины, Латвии, Азербайджана, Польши. Часть гостей прибудут по безвизовой программе.

Соревновательная программа будет длиться три дня, каждый день спортсмены будут выступать в новом месте. Трассы подбирались с тем расчетом, чтобы можно было познакомиться с достопримечательностями. В первый день, например, дистанция будет проходить неподалеку от деревни Пригодичи. Во второй день запланированы выступления в центре города, в том числе вблизи железнодорожного вокзала, а также в Гродненском зоопарке. Побывают спортсмены и в окрестностях Августовского канала.

В 2019 году Гродно примет чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей в возрасте 16-18 лет.-0-