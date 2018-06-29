Гродно признано лучшим областным центром по санитарному состоянию и благоустройству

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродно признано лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В течение 2017 года в Беларуси проводился республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства, в котором приняли участие населенные пункты всех областей и Минск. Победителей смотра решено наградить переходящим вымпелом, подтверждающим свидетельством и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета. В первой категории (среди городов областного подчинения и города Минска) лучшим признано Гродно. Денежная премия составит 8 тыс. базовых величин (1 БВ равняется Br24,5).

Победителями во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более с двумя первыми местами по республике) признаны Жодино Минской области и Полоцк Витебской области, которые получат по 3 тыс. БВ.

В третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 тыс. до 50 тыс. жителей с тремя первыми местами) лучшими стали Береза Брестской области, а также Рогачев Гомельской области и Белыничи Могилевской области. Денежная премия составит по 2 тыс. БВ.

Победителями в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тыс. жителей с четырьмя первыми местами) признаны Копысь и Дубровно Витебской области, Ветка Гомельской области, а также Краснополье Могилевской области. Каждый получит по 1,5 тыс. БВ.

В пятой категории (сельские населенные пункты с пятью первыми местами) победу праздновали агрогородки Хомск Дрогичинского района, Добромысли Лиозненского района, Камаи Поставского района, населенный пункт Должа Витебского района, а также агрогородок Свислочь Гродненского района. Денежная премия составит по 800 БВ.

Не менее 70% от денежных премий будет направлено на развитие населенных пунктов, до 30% - на премирование руководителей и работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, занявших первые места.

Также в 2017 году проведена значительная работа по благоустройству улиц, дворов, парков, скверов, санитарной очистке, текущему и капитальному ремонту улично-дорожной сети в областных центрах Витебск и Брест, отмечена положительная динамика уровня благоустройства в городах Орша, Кобрин, Пружаны, Дрогичин, Туров, Наровля, а также агрогородках Маложин Брагинского района Гомельской области, Вишов Белыничского района, Майский Чериковского района и Горы Горецкого района Могилевской области.

Председателям указанных горисполкомов и райисполкомов будут направлены благодарственные письма.-0-