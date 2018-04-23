Гродно в выходные посетили около 2 тыс. безвизовых туристов

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные Гродно посетили около 2 тыс. безвизовых туристов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

С начала года в регионе побывали около 13,5 тыс. безвизовых туристов из 42 стран мира. Большинство из них - граждане Литвы, Польши, Германии и Латвии. Начинается высокий сезон, поэтому в Гродно ожидают увеличения туристического потока.

"Показательными в этом плане были минувшие выходные, за которые возможностями без визы посетить Гродно и окрестности воспользовались около 2 тыс. иностранцев", - отметил Олег Андрейчик. Значительно вырос экспорт туруслуг в Литву (230% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и Польшу (170%).

Благодаря росту туристического потока активнее стала развиваться сфера обслуживания. Увеличилось и число компаний, занимающихся экспортом туристических услуг (с 48 в 2017 году до 69 в 2018). По предварительным данным, за первый квартал 2018 года экспорт туруслуг принес региону около $3 млн.

Чаще всего безвизовые туристы посещают Гродно и окрестности в составе организованных групп. Более 70% из них знакомятся с регионом в ходе двухдневных туров. Программы посещений предусматривают экскурсии, знакомство с достопримечательностями, особенностями кухни. Развиваются и другие виды туризма, в частности все популярнее становится отдых, совмещенный с оздоровлением. В здравницах, расположенных на территории Гродненского района, с начала года отдохнуло свыше 150 безвизовых туристов.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. Возможностью прибыть в Гродно на поезде уже воспользовались свыше 300 человек. Такой вид транспорта становится у индивидуальных туристов все популярней.

Увеличение потока туристов связывают и со скорым открытием сезонного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе на Августовском канале. Работу он, как планируется, начнет 28 апреля: пересечь границу здесь можно будет на маломерных судах, байдарках, а также на велосипеде или даже пешком.-0-