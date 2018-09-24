ГУВД Мингорисполкома проведет 28 сентября акцию для выпускников школ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома проведет 28 сентября акцию "Служить закону - призвание и жизненное кредо", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Акция ориентирована в первую очередь на молодых людей, которые планируют связать свое будущее со службой в правоохранительных органах, а также на выпускников средних общеобразовательных учебных заведений Минска. В этот день молодые люди смогут получить интересующую информацию о службе в милиции и о поступлении в милицейские вузы. Специалисты расскажут о правилах и условиях поступления на службу, социальных льготах и гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, особенностях прохождения службы и задачах каждого подразделения", - сказала Наталья Ганусевич.

Кроме того, запланированы показательные выступления сотрудников ОМОНа. "Можно стать свидетелем задержания вооруженного преступника, увидеть на практике, что такое боевое слаживание и задержание нарушителей с использованием автомобилей. В программе также выставка милицейской техники и образцов вооружения, концерт, спортивные конкурсы. Основные мероприятия акции пройдут в столице с 15.00 до 17.00 на площадке у Национальной библиотеки", - отметила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Активных участников конкурсов ожидают приятные сюрпризы. Не обойдется без дегустации солдатской каши.-0-