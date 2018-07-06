Хатха-йога и песочная терапия: в Минской области внедряются новые методы работы с инвалидами

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в центрах социального обслуживания внедряются новые методы работы с инвалидами, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Марина Гурченко.

"Специалисты Минской области используют инновационные формы работы с инвалидами. Используется канистерапия (лечение и реабилитация людей с особенностями психофизического развития при помощи собак), аудиотерапия (чтение и обсуждение сказок), виртуальный туризм (просмотр видеороликов о культурных достопримечательностях), песочная терапия, занятия хатха-йогой, обучение ритмике и игра на шумовых инструментах", - рассказала Марина Гурченко.

Помимо того, с 2017 года используется трехступенчатая структура в организации работы с людьми с ограниченными физическими возможностями. Овладевая определенными навыками и используя индивидуально разработанные планы с учетом специфики заболеваний, человек переходит с одной ступени на другую и постепенно включается в общую деятельность отделения. Эта методика уже дала положительные результаты. Так, в Крупском районе инвалид с полной потерей зрения освоила игру на гитаре и работу на компьютере, научилась самостоятельно готовить простые блюда. В Пуховичском районе семь инвалидов благодаря музыкотерапии открыли в себе талант к творчеству и организовали шумовой оркестр "Дударики". А инвалид второй группы общего заболевания из Любанского района теперь самостоятельно создает поздравительные открытки и помогает людям с ограниченными физическими возможностями, имеющим тяжелые и множественные нарушения.

Всего в 24 отделениях Минской области для инвалидов работают 48 реабилитационных мастерских, 212 кружков и клубов по интересам. Посетители изучают полиграфическое, швейное, кожевенное, гончарное дело, обучаются работе с деревом и мыловарению, осваивают компьютер и фотоаппаратуру. На постоянной основе отделения посещают 665 человек. Однако, по словам специалиста, занятия творчеством в кружках привлекают гораздо больше людей. Так, в текущем году уже проведено 568 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 7 тыс. человек.-0-