Holi Fest превратит городской пляж Браслава в разноцветную площадку

10 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Holi Fest превратит 18 августа городской пляж Браслава в разноцветную площадку, сообщили БЕЛТА организаторы.

В этот день городской пляж станет площадкой, где гостей ожидает выступление диджеев, артистов, различные конкурсы, а также массовые обсыпания краской участниками друг друга.

Во время феста, организаторами которого выступили одно из браславских кафе и ивент-агентство, будут работать несколько площадок. На одной из них можно оставить свой отпечаток руки и подпись, лучшие опубликуют в социальных группах организаторов. Некоторые смогут получить надувные шары, наполненные краской. При покупке краски выдается номерной жетон, и во время акции Love&Friendship всем, кто приобрел пакет краски, подарят еще упаковку на двоих того цвета, который получится при смешивании. Зрелищной частью фестиваля ожидается холи-батл, когда участники будут бросать краску друг на друга по команде ведущего. Любители селфи смогут запечатлеть себя в фотозоне.

Организаторы обещают море веселья и заверяют, что никто не уйдет с праздника в чистой одежде. Вечером фестиваль красок плавно перейдет к музыкальной программе. На городском пляже выступят исполнители разных стилей и направлений. Дискотека продлится до утра.

Холи - ежегодный фестиваль весны в Индии. Он символизирует любовь, пробуждение природы и борьбу добра со злом. У индусов праздник имеет различия в проведении в зависимости от региона. Первоначально краски использовались исключительно на праздновании окончания зимы и смены ее серости буйством красок теплой поры года. Традиционно индийские сухие краски изготавливают из натуральных компонентов, среди которых кукурузный крахмал, порошок из различных растений, куркумы, цветков. В моду у белорусской молодежи фестиваль вошел сравнительно недавно и никаким религиозным или этническим смысла не наполнен. Яркое танцевальное мероприятие проводят на различных городских площадках.-0-