Хоспис, амбулаторию и общежитие для медиков планируется открыть в Минске до конца года

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года планируется ввести в эксплуатацию обновленное здание больницы паллиативного ухода "Хоспис", встроенную амбулатории в жилом квартале "Магистр" и общежитие для медицинских работников по ул. Выготского. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко сегодня на заседании мэрии по вопросам выполнения плана мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

План мероприятий на 2016-2020 годы утвержден в 2015 году. За прошедшие почти 2,5 года из 25 включенных в программу объектов введены в эксплуатацию 13. До конца года ожидается завершение еще трех проектов. Таким образом в текущем году предполагается выполнить 65% от задания пятилетки, отметил Сергей Малышко.

Сеть учреждений здравоохранения расширилась за счет строительства трех новых поликлиник (4-й детской и 40-й взрослой во Фрунзенском районе, 6-й детской в Московском районе). Кроме того, открыты новые корпуса в трех городских стационарах - палатный корпус в детской инфекционной больнице, радиологический корпус Минского городского онкологического диспансера, терапевтический корпус 4-й городской клинической больницы.

В текущей пятилетке продолжится работа на объектах 4-й, 5-й и 9-й городских клинических, детской инфекционной больниц и онкологического диспансера. Планируется завершить обустройство вертолетной площадки вблизи больницы скорой медицинской помощи, реконструкцию здания 20-й городской поликлиники, открыть филиал 4-й городской поликлиники в микрорайоне Лебяжий.

В текущем году строители должны приступить к возведению подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Лошица с вводом в 2019 году. Запланировано строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево, нового здания 15-й городской поликлиники, проектированию детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 и поликлиники в поселке Восточный.

"Крайне важно сконцентрировать внимание на данных объектах в связи с интенсивным развитием микрорайонов", - отметил Сергей Малышко.-0-