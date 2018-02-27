Хостел появится в Ледовом дворце Барановичей в 2018 году

27 февраля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в текущем году планируется открыть хостел, сообщил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский сегодня во время выездного заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В городе активно развивается гостиничный бизнес. Так, в частном медицинском центре создан отель с комфортабельными номерами европейского стандарта. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию вторая очередь гостиницы "Мариинская". В Ледовом дворце в текущем году планируется открытие хостела. Для проведения досуга постояльцам предложат посещать сауну, боулинг, бильярд, тренажерный зал.

"Особое внимание мы уделяем развитию индустриального туризма. В 2017 году было разработано девять турмаршрутов, включающих культурно-исторические объекты и ведущие предприятия города. Это хорошая возможность наладить новые деловые контакты и найти потенциальных инвесторов", - считает Юрий Громаковский. В прошлом году на подобных экскурсиях побывали около 1 тыс. туристов.

Также гости Барановичей с удовольствием заказывают пешеходные прогулки по городу с элементами анимации, квесты. Кроме того, сотрудники местного краеведческого музея разработали для туристов тематические экскурсии с использованием современных технологий, звуковых инсталляций, элементов театрализации.

В Барановичах сегодня на выездном заседании облисполкома рассмотрен комплексный план социально-экономического развития города в 2018-2020 годах. Проект включает мероприятия, которые в первую очередь будут способствовать повышению эффективности работы промышленной, строительной, транспортной отраслей, социальной сферы, активизации предпринимательской инициативы, привлечения инвестиций.-0-