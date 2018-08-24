Хозяйства Брестской области планируют закупить более 500 единиц новой техники

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Брестской области планируют закупить в этом году более 500 единиц новой техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.

На сегодня в регион уже поставлено более 360 единиц техники, в том числе 40 зерноуборочных комбайнов. Свой машинно-тракторный парк предприятия АПК обновляют по договорам финансовой аренды через ОАО "Промагролизинг" - такую возможность им предоставляет указ №146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования". В прошлом году на этих условиях хозяйства приобрели 346 единиц техники, в том числе 113 тракторов, 34 зерно- и 29 кормоуборочных комбайнов.

"Парк техники в сельхозпредприятиях изнашивается и требует обновления. Работа в этом направлении в области проводится на постоянной основе. Но если раньше приобретение новых машин могли себе позволить только крупные и финансово сильные хозяйства, то сейчас такая возможность есть и у середняков", - отметил Виктор Денисюк.

Чтобы познакомить сельхпроизводителей с новыми разработками отечественного машиностроения, сегодня облсельхозпрод организовал областной семинар-совещание "День поля". Мероприятие пройдет во второй половине дня на базе ОАО "Агро-Колядичи" Пружанского района. Участникам представят широкую линейку почвообрабатывающей и кормоуборочной техники компании "Амкодор". Место проведения семинара выбрано не случайно. "Агро-Колядичи" активно сотрудничает с холдингом - практически все его новинки проходят здесь полевые испытания. Местные аграрии поделятся с коллегами из других хозяйств и районов мнением о новой технике, продемонстрируют ее в работе. На мероприятие приглашены руководители сельхозпредприятий, инженерные службы районов, начальники сельхозуправлений райисполкомов.

"Наши сельхозпроизводители нуждаются в современной высокопроизводительной технике в доступном варианте. Чтобы двигать прогресс на селе, работа должна вестись совместно: производители машин и оборудования должны понимать, чего от них ждут и хотят потребители. Такие мероприятия, как "День поля", помогают услышать и понять друг друга", - сказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Кулак.-0-