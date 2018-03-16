Хозяйства Минской области к севу заготовили 85% семян яровых высоких репродукций

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Минской области к весеннему севу заготовили 85% семян зерновых и зернобобовых высшей и первой репродукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

"Сельхозпредприятия обеспечены семенами яровых в полном объеме. В этом году 85% посадочного материала - высшей и первой репродукций. Хозяйствами постоянно проводятся мероприятия по сортосмене и сортообновлению", - сказали в облсельхозпроде.

Нынешней весной аграриям центрального региона предстоит посеять яровых зерновых и зернобобовых на площади 244 тыс. га, кукурузы на силос - около 165 тыс. га, кукурузы на зерно - более 25 тыс. га. Структура посевных площадей сформирована и значительно не изменится. На сев каждой культуры отводится по 8-10 дней в оптимальные для каждой из них агротехнические сроки.

В преддверии начала весенних полевых работ сельхозорганизации области продолжают накопление топлива и горюче-смазочных материалов, минеральных и азотных удобрений, на поля вывозится органика. Чаще всего открывают посевную кампанию в Минской области Солигорский, Стародорожский и Любанский районы.-0-