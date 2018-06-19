Хозяйства Минской области приступили ко второму укосу трав

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Минской области приступили к уборке трав вторым укосом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Примаченко.

"Второй укос начался в некоторых районах параллельно с первым. На данный момент убрали более 15 тыс. га - это 6% плана. Массово начнем убирать травы вторым укосом 1 июля", - рассказал Сергей Примаченко.

Первый укос практически полностью завершен. Как рассказал специалист, сенажа заготовили более 1,5 млн т, сена - более 100 тыс. т. В расчете на условную голову скота заготовили 7 кормовых единиц, осталось еще как минимум 5-6 единиц.

По словам Сергея Примаченко, косовица ведется и на пойменных лугах, скошено более 6 тыс. га. В прошлом году аграрии не могли работать на таких площадях за счет обильных осадков.-0-