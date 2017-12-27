Худык вручил новогодние подарки воспитанникам детдома №3 в Минске

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома №3 в Минске во время республиканской акции "Наши дети", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

Министерство во время акции взяло шефство над детским домом №3, в котором воспитываются дети с особенностями психофизического развития - 65 детей в возрасте от 1 года до 10 лет. "Государственная поддержка наших маленьких граждан, которые, к сожалению, сегодня лишены возможности встречать новогодние и рождественские праздники с родителями - одно из ключевых направлений государственной социальной политики Беларуси. На протяжении многих лет проводится новогодняя благотворительная акция "Наши дети", в которой активное участие принимают представители различных органов государственного управления. Доброй традицией стало посещение Минприроды в канун Нового года детского дома №3, чтобы не только поздравить детей с новогодними праздниками и вручить подарки, но и выразить благодарность воспитателям, учителям за терпение, доброту и широкую душу. Ни один ребенок в нашей стране не должен остаться без новогоднего подарка", - сказал Андрей Худык.

В подарок от министерства детям были вручены сладости и переданы необходимые вещи. Кроме того, "Кока-кола Бевриджиз Белоруссия" в рамках сотрудничества с Минприроды приобрела три планшета для воспитанников детского дома №3.

В акции "Наши дети" принял участие не только центральный аппарат Минприроды, но и его территориальные органы и подчиненные организации.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря 2017 года и продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-