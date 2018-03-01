Игорь Жук избран председателем Гродненского областного Совета депутатов

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председателем Гродненского областного Совета депутатов избран Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась первая сессия Гродненского областного Совета депутатов 28-го созыва. На повестку был вынесен единственный вопрос об избрании председателя Совета. Единогласно на эту должность избран Игорь Жук. Ранее он возглавлял Совет депутатов 27-го созыва.

Игорь Жук отметил серьезное обновление депутатского корпуса как в целом по области, так и в облсовете. "В последнем, например, из прошлого состава осталось всего 13 из 60 депутатов", - уточнил он. По словам председателя облсовета, депутатами стали люди с активной жизненной позицией. Теперь они прежде всего должны плотно работать со своими избирателями, защищать и отстаивать их интересы.

"Депутаты должны быть не только наблюдателями, но и активными участниками всех происходящих в регионе процессов - это и занятость, и привлечение инвестиций, развитие экономики. Задача депутатского корпуса - во взаимодействии с органами исполнительной власти тесно работать в решении этих вопросов", - сказал Игорь Жук. В облсовете созданы постоянные комиссии по основным направлениям социально-экономического развития региона. Планируется сформировать новую комиссию, которая будет заниматься вопросами развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

"В регионе в местные Советы избрано свыше 2,3 тыс. депутатов. Все они представляют свою малую родину. И каждый депутат обязан приложить максимум усилий в наведении порядка в деревне, поселке, городе или районе, от которого он избран", - подчеркнул Игорь Жук.

Перед началом первой сессии облсовета председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва Владимир Хлябич отметил, что выборы в регионе прошли в спокойной обстановке и без серьезных замечаний. Избраны все 2389 депутатов, что позволило в определенные законом сроки сформировать областной, Гродненский городской, 17 районных, Березовский и Скидельский горсоветы и все сельские Советы депутатов.-0-