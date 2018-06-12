Игра "Зарница" в Гродно соберет 200 школьников со всей области

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти 200 участников соберет сегодня в Гродно областной этап спортивно-патриотической игры "Зарница", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

На базе военного факультета ГрГУ им. Янки Купалы соберутся команды, представляющие все районы Гродненской области. Игра предусматривает выполнение не только интеллектуальных заданий, но и оборонно-спортивных комплексов и нормативов.

"Испытания подбирались таким образом, чтобы участникам, а среди них юноши и девушки 13-14 лет, было интересно проявить себя и проверить свои силы. Победители будут определяться по итогам нескольких конкурсов. В частности, участники должны будут креативно представить свою дружину в конкурсе-визитке и подготовить "боевой листок". Также в программе строевой смотр и конкурс песни. Кроме того, участникам необходимо будет проявить знания истории - тематическая викторина из 10 туров по 10 вопросов в каждом традиционно входит в программу "Зарницы", - рассказали в главном управлении образования. Самым же зрелищным станет конкурс "К защите Отечества готов!", где необходимо будет проявить свои навыки в разборке и разборке автомата на скорость, продемонстрировать точную стрельбу из пневматической винтовки.

Традиционно ребята познакомятся с бытом военнослужащих. Для них предусмотрена экскурсия по военному факультету, выставка вооружения. Лучшая из команд по итогам испытаний представит регион на республиканском финале.

Организаторами "Зарницы" выступают областной совет Белорусской республиканской пионерской организации, главное управление образования облисполкома, военный факультет ГрГУ им. Янки Купалы, а также 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада.-0-