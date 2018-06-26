Игровой комплекс от "Белтелекома" установят в минском дворе

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" подарит Минску детский игровой комплекс, сообщили БЕЛТА в компании.
Оборудование установят 27 июня на площадке во дворе по ул.Рафиева, д.45. По доброй традиции в этот день состоится большой семейный праздник для местных жителей.
Программа включает веселые конкурсы, викторины, игры с аниматорами, интерактивную фотозону. Планируется, что в церемонии открытия примут участие руководители филиала "Минская городская телефонная сеть" и представители администрации Московского района.
"Праздник нашего двора вместе с "Ясна" - республиканский проект, начатый в 2017 году. Игровые комплексы уже появились в Добруше, Сморгони, Шклове, Барановичах, Фариново (Полоцкий район), Бобруйске, Лепеле, Светлогорске, Пинске, Жодино, Мозыре, Лиде, Слуцке.
Мероприятие проходит под знаком Года малой родины.-0-
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