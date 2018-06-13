Импровизированную картинную галерею устроят на автозаправках А-100 в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Импровизированную картинную галерею устроят на автозаправках сети А-100 в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Работы 15 современных белорусских художников, среди которых мастера Леонид Щемелев, Роман Заслонов, Владимир Толстик, Анна Силивончик, Василий Костюченко и другие, будут размещены на 6 площадках столичных АЗС сети А-100.

Проект стартует 14 июня. Основной его идеей является создание разноплановых выставочных площадок, где каждый желающий может увидеть, насколько многогранно современное белорусское искусство: в использованных образах и авторском неповторимом стиле. Для посетителей заправок это хорошая возможность совместить приятное с полезным, познакомиться с репродукциями известных картин.

Организаторы проекта - Национальный центр современных искусств и компания А-100. Планируется, что экспозиция будет действовать в течение лета. -0-