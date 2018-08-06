Индия инвестирует $1 млн в строительство центра по производству лекарств в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская фармацевтическая компания Cipla Limited инвестирует $1 млн в строительство научно-технологического центра по производству лекарств на базе государственного предприятия "Академфарм" Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель правления компании Юсуф Хваджа Хамид сегодня перед церемонией открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обещали инвестировать $1 млн. Как только эта сумма будет освоена, будем обсуждать дальнейшие шаги, - сказал Юсуф Хваджа Хамид. - Мы хотим помочь в открытии нового подразделения для исследований и разработок на благо Беларуси. Рекомендую проведение исследовательской работы на основе комбинирования старых и новых продуктов. Это будет способствовать развитию медицины".

Юсуф Хваджа Хамид уточнил, что открытие центра запланировано на весну 2020 года. В его работе будет задействовано индийское сырье и технологии.

Юсуф Хваджа Хамид

Как отметил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, создание данного производства лекарств предполагает освоение новых технологических приемов: микронизации, сухого гранулирования, получения многослойных таблеток и т.д. Планируется, что производство новейших лекарственных средств в этом центре будет осуществляться по полному циклу - от научной идеи до изготовления. "Мы расцениваем выбор нашего предприятия в качестве платформы для создания научно-технологического центра как доверие Национальной академии наук Беларуси, ее ученым и специалистам. Постараемся оправдать это высокое доверие. Предстоит приложить немало усилий для успешной реализации проекта, но уверен, что объединение возможностей обеих сторон позволит достичь желаемого результата", - сказал он.

Владимир Гусаков

Делегация компании Cipla Limited будет находиться в Беларуси по 8 августа. Цель визита - обсуждение перспективных механизмов расширения взаимодействия между НАН Беларуси и организациями Индии, презентация перспективных направлений сотрудничества, а также обсуждение концепции научно-технологического центра.

Юсуф Хваджа Хамид является одним из ведущих индийских ученых. Он родился 25 июля 1936 года в Вильнюсе (Литва), вырос в Бомбее (ныне Мумбаи). За пределами Индии он в первую очередь известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы со СПИДом и другими тяжелыми заболеваниями пациентов в беднейших странах мира. В 2009 году в Кембридже при Колледже Христа открылся Центр Юсуфа Хамида. Он 16 ноября 2017 года был единогласно избран почетным членом Национальной академии наук Беларуси во время сессии Общего собрания НАН.

Индийская транснациональная компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, осуществляет разработку, химический синтез и производство более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Она производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.-0-

Фото Рамиля Насибулина