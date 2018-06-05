Индийские бизнесмены высоко оценили инвестиционный потенциал площадки "Бремино-Орша"

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Индийские бизнесмены высоко оценили инвестиционный потенциал мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" в поселке Болбасово. Своим мнением представители делегации поделились с журналистами при посещении строительной площадки комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Площадка хорошо расположена с точки зрения логистики. Находясь на границе стран, это место открывает большие возможности для организации производственной деятельности и торговли со странами ЕС и ЕАЭС", - отметила посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. По ее мнению, участие в этом проекте индийских компаний будет способствовать наращиванию объема прямых инвестиций между двумя странами.

По словам директора ООО "Бремино групп" Василия Дементея, первая очередь комплекса будет готова к концу года. Она предполагает ввод в эксплуатацию автомобильного терминала и создание необходимых условий для работы таможенных, пограничных, фитосанитарных и ветеринарных служб. Объем планируемых на 2018 год инвестиций составит более Br40 млн.

Визит индийских бизнесменов в Оршанский район состоялся в рамках достигнутых на белорусско-индийском бизнес-форуме договоренностей между представителями Конфедерации индийской промышленности и ООО "Бремино групп" о продвижении проекта "Бремино-Орша". В составе делегации - представители компаний по производству электротехнических изделий, текстиля, автомобилей, агрохимикатов и др.

Индийские бизнесмены провели также деловую встречу в Оршанском райисполкоме, где состоялась презентация промышленного комплекса района. Особый интерес гости проявили к продукции Оршанского молочного и мясоконсервного комбинатов, предприятия "Сладкая страна" (филиал кондитерской фабрики "Витьба"). При обсуждении с местными властями перспектив сотрудничества рассматривались возможности прихода индийских компаний в "Бремино-Орша" и создания на его базе производственного кластера, а также вопросы разработки совместных образовательных программ и взаимодействия с Оршанским льнокомбинатом.-0-