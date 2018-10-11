Инфекционное отделение после капремонта открыли в Новолукомле

11 октября, Новолукомль /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Инфекционное отделение после капитального ремонта открыли в Новолукомльской центральной районной больнице Чашникского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Ремонтные работы в инфекционном отделении велись четыре месяца - с мая 2018 года, на капремонт здания потратили около Br360 тыс.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и председатель Чашникского райисполкома Леонид Плешко. "В этом году открыли новые здания Оршанской и Миорской больниц, скоро первых посетителей примет поликлиника в Верхнедвинске. В 2018 году на капитальные и текущие ремонты, закупку оборудования для учреждений здравоохранения региона затрачено более Br30 млн", - отметил Владимир Пенин.

Обновленное отделение рассчитано на 15 коек, из них 5 детских. Работают в нем 13 специалистов. Пока в отделении шел ремонт, пациенты лечились в Лепельской больнице, а также амбулаторно. "Здание было построено более 40 лет назад, и оно не соответствовало современным требованиям. После капремонта появился достойный приемно-смотровой бокс, есть горячее резервное водоснабжение, что очень необходимо на случай каких-либо перебоев. Немаловажно и то, что теперь предусмотрены подъездные пути с улицы к каждому боксу. Раньше этого не было, приходилось пациентов перемещать на носилках", - рассказала заведующая инфекционным отделением Екатерина Велюго. Она добавила, что в каждом боксе есть специальный рециркулятор, который обеззараживает воздух, и автономные системы вентиляции. Все это повышает уровень защиты пациентов.

Новолукомльская больница открыта в 1970 году. В 1997 году она преобразована в Новолукомльскую центральную районную больницу Чашникского района. Медучреждение принимает в смену около 1,1 тыс. пациентов. В больнице работают реанимационное, терапевтическое, хирургическое, неврологическое, акушерско-гинекологическое, детское, диагностическое, инфекционное и другие отделения. В больнице трудятся 787 сотрудников.-0-