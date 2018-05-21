21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексную информатизацию учреждений здравоохранения Минска планируется завершить к 2020 году, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Малышко отметил, что город последовательно идет по пути развития электронного здравоохранения. Будет создано единое информационное пространство, что обеспечит врачам онлайн-доступ к медицинским картам пациентов и позволит уйти от бумажных вариантов медицинской документации.

"Реализуется принцип "информация следует за пациентом", - отметил Сергей Малышко.

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