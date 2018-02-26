Информсистему по ведению реестра озелененных территорий разработали в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированную информационную систему по ведению реестра озелененных территорий разработали в Минске, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Программное обеспечение позволит систематизировать и проанализировать информацию об объектах растительного мира, оценить состояние зеленых насаждений, видовой и возрастной состав, увидеть расположение деревьев и кустарников с указанием пользователей земельных участков, усилить контроль в части воспроизводства, содержания, удаления и пересадки растений.

В настоящее время система передана в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды для тестирования. "После доработки и устранения замечаний программа будет доступна для использования юридическими лицами, обязанными вести учет в соответствии с требованиями ст. 65 Закона о растительном мире. В случае успешной эксплуатации АИС планируется адаптировать для республики", - отметил Сергей Масляк.

Также в городе проводится работа по выполнению компенсационных посадок деревьев и кустарников, улучшению состояния озелененных территорий. По инициативе комитета разработан план мероприятий по повышению устойчивости зеленых насаждений, который включает комплекс мер по уходу, закрепляет требования посадки деревьев с земляным комом, не ниже второй группы роста, с учетом использования ассортимента, устойчивого к техногенным нагрузкам, в том числе солевому загрязнению.-0-