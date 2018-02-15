Инициативность должна быть одним из основных качеств будущих депутатов - Исаченко

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты нового созыва должны быть инициативными и ориентированными на стабильность в обществе. Такое мнение высказал журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, который сегодня досрочно проголосовал на выборах кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Процесс голосования у Анатолия Исаченко не занял много времени - председатель облисполкома пришел подготовленным, заранее изучив кандидатуры. "Для меня важны два критерия: целеустремленность в работе и готовность нести стабильность в общество, - отметил глава региона. - Депутатов выбирает народ, чтобы они тесно взаимодействовали с населением и затем выдвигали инициативы по улучшению качества их жизни. Эти люди должны оказывать реальную помощь".

Задачи, которые стоят перед депутатами нового созыва, уже были обозначены главой государства. Самое важное, по мнению Анатолия Исаченко, чтобы при решении этих задач народные избранники проявляли инициативу, а не ждали установок сверху.

Веснянский избирательный округ №39 считается относительно небольшим по меркам Минска - 895 человек. Если в первый день досрочного голосования особой активности на участке № 52 не наблюдалось, то с 14 февраля избиратели стали здесь появляться чаще. На утро 15 февраля было выдано уже 50 бюллетеней.-0-