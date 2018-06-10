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Инициативы по развитию районов озвучат лидеры ученического самоуправления в Гомеле

Регионы 10.06.2018 | 16:13
Фото из архива
Фото из архива
Год малой родины Новости темы Год малой родины
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10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профильный оздоровительный лагерь для лидеров ученического самоуправления откроется 11 июня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Светлана Екименко.

Лагерь соберет во Дворце творчества детей и молодежи лидеров районных советов старшеклассников. Организаторы подготовили для активистов насыщенную девятидневную программу. "Основной акцент будет сделан на значении молодежных инициатив для развития малой родины. Школьники озвучат проблемы, характерные для их двора, улицы, квартала, города или поселка, предложат пути их разрешения. По возвращении домой ребята сделают все от них зависящее, чтобы внести свою лепту в развитие и благоустройство родного края", - подчеркнула Светлана Екименко.

Кроме того, в течение этих дней парни и девушки будут встречаться со знаменитыми людьми, прославившими свою малую родину. Запланированы встречи с представителями власти, посещение областного телевидения, благотворительные акции в больницах и детских домах и другие мероприятия.

Как отметила собеседница, представители ученического самоуправления учреждений общего среднего образования области дважды в год встречаются в Гомеле на специализированных форумах. Здесь аккумулируют инициативы, обсуждают пути их реализации, обмениваются опытом. Успехи и достижения за год подытоживают в профильном оздоровительном лагере. Среди проектов лидеров ученического самоуправления преобладают мероприятия социальной направленности. "Молодые люди видят проблемы на местах и во взаимодействии с властями и различными службами и ведомствами стремятся решать их. Так, в Светлогорском районе школьники инициировали и при поддержке властей обустроили детскую площадку, в Буда-Кошелево - получили разрешение на выделение участка под выгул домашних собак, а снаряды для тренировок животных изготовили на уроках трудового обучения", - рассказала директор областного Дворца творчества детей и молодежи.

Оздоровившись и зарядившись новыми идеями в лагере, ребята вернутся в районы, где передадут полученный опыт сверстникам. "Как показывает практика прошлых лет, молодежные инициативы вносят свою лепту в копилку добрых дел на благо своего края. Это особенно актуально в Год малой родины", - уверена Светлана Екименко.-0-

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Гомель, молодежь
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