Инновации в технико-экономических системах обсудят исследователи из трех стран в Гомеле

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-техническая конференция "Инновации в технико-экономических системах" (ИТЭС) пройдет 1-2 февраля в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Участниками конференции станут магистранты из Беларуси, России, Украины. Свои доклады представят около 200 исследователей.

"Конференция ИТЭС проводится в четвертый раз и получила широкую известность среди технических вузов не только Беларуси, но и России, Украины, Казахстана и других стран", - отметили собеседники. Программа научного форума предусматривает работу по трем направлениям. Участники обсудят технологии и инфраструктуру городов и регионов, инновационный потенциал промышленных предприятий, экономические вопросы регионов и отраслевых комплексов. Лучшие доклады будут отмечены дипломами. По итогам двухдневной работы форума будет издан электронный сборник тезисов.

Организаторами конференции выступают Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, Белорусский государственный университет транспорта.-0-