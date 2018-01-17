Инновационная неделя в технопарке предварит форум-выставку деловых контактов "Брест 2018"

17 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Инновационная неделя в Брестском научно-технологическом парке пройдет накануне III Международного форума-выставки деловых контактов "Брест 2018", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка Дмитрий Макарук.

Планируется, что инновационная неделя в Брестском технопарке будет проходить с 23 по 27 апреля. Главным событием мероприятия станет молодежный хакатон, во время которого одним разработчикам организаторы помогут усовершенствовать идею, другим - собрать команду. Своим опытом с молодежью поделятся тренеры и эксперты, которые проведут мастер-классы для молодежи. По результатам презентационной спич-сессии определятся победители, которые представят свои идеи на форуме-выставке "Брест 2018".

"Неделя рассчитана на то, чтобы представить инвесторам, заинтересованным организациям Брестской области, Беларуси, зарубежным гостям наш инновационный потенциал - резидентов технопарка, молодых стартаперов-разработчиков. Может быть, благодаря форуму они найдут партнеров для продвижения своих идей", - отметил Дмитрий Макарук.

Брестский научно-технологический парк сейчас насчитывает 32 резидента, в организациях которых заняты около 300 человек. По словам директора технопарка, число резидентов постоянно растет. Так, на последнем совете технопарка, который состоялся в ноябре минувшего года, резидентами стали 11 новых разнопрофильных компаний.

III Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2018" пройдет 26-27 апреля. Мероприятие предоставит площадку для диалога по актуальным вопросам инвестирования, установления и укрепления долгосрочного сотрудничества в сфере производства, торговли и услуг между белорусскими и зарубежными предприятиями и компаниями. Во время форума состоятся деловые встречи и контактно-кооперационные биржи в формате B2B. Выставка предусматривает презентацию экономического потенциала Брестской области и республики, наиболее привлекательных инвестиционных проектов и стартапов региона.

Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

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