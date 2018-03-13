13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инновационно-промышленный кластер зеленой экономики "Полесье" создан в Пинске, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор Полесского государственного университета Константин Шебеко.

Сегодня состоялось собрание учредителей инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики. Кластерную инициативу и договор о совместной деятельности подписали 26 субъектов хозяйствования, в том числе промышленные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели из Беларуси и Польши. В качестве организации кластерного развития определен научно-технологический парк ООО "Технопарк "Полесье", интеллектуальной платформой кластера выступает Полесский государственный университет. Также избран состав совета кластера, в который вошли руководители организаций-участников, представители органов государственного управления и научного сообщества.

Инновационно-промышленный кластер создан в рамках реализации концепции, подготовленной Полесским государственным университетом при поддержке Министерства экономики. "Для нас очень важно, что в концепцию кластера поверили не только ученые и представители органов госуправления. Идею также поддержали успешные и авторитетные предприниматели, которые сами создали свой бизнес. Войдя в состав кластера, тем самым они показали, что понимают его значение и связывают с ним развитие своего дела. Я думаю, что сегодня открылось большое окно возможностей. Если им грамотно воспользоваться, то и по зеленой экономике, и по наукоемким производствам мы получим шанс очень быстро и успешно продвигаться", - прокомментировал событие ректор ПолесГУ.

В Пинске 13-14 марта проходит бизнес-форум, посвященный вопросам формирования инновационно-промышленного кластера биотехнологических и зеленых производств. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта ЕС "Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций со странами Восточного партнерства - ПЛЮС" (EaP PLUS). Участники обсуждают перспективные планы совместной деятельности, а также имеющиеся научные разработки, которые могут служить основой новых направлений в развитии компаний. Так, польские партнеры из транспортно-логистического кластера "Север-Юг" предложили несколько проектов, в которые могут войти белорусские участники кластера.

На 14 марта запланирована презентация инновационных бизнес-проектов молодых разработчиков "Пинск Инвест Уикенд-9" в рамках StartUP-школы ПолесГУ.-0-