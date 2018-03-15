Инновационное развитие Оршанского района обсуждалось на приеме граждан председателем ГКНТ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин провел личный прием граждан в Оршанском райисполкоме. Главным вопросом для обсуждения стало развитие инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства в регионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин сообщил, что в настоящее время в ГКНТ прорабатывается вопрос создания технопарка в Орше. "Развитие инновационной инфраструктуры - одно из важнейших направлений государственной инновационной политики. Сейчас у нас сформирована развитая сеть субъектов данной инфраструктуры, которая охватывает 24 субъекта, в том числе 14 научно-технологических парков. Технопарки будут создаваться не только в областных центрах, но и крупных районных центрах, в том числе и в Орше", - пояснил он.

В Беларуси принят указ №105, который совершенствует условия для развития субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-технологических парков. Документом предусматривается принятие ряда системных мер в этой сфере для развития региональных инновационных площадок и инновационных организаций, находящихся на начальной стадии развития.

Председатель ГКНТ также обсудил с руководством Оршанского райисполкома вопросы инновационного развития региона, в частности ход реализации проектов по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Один из проектов - производство современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов, который выполняется на ОАО "Оршанский инструментальный завод". Новая для Беларуси продукция появится и на ОАО "Завод "Легмаш", где планируется организовать производство технологического оборудования и комплектующих изделий для нефтегазовой промышленности. По госпрограмме реализуется также проект в РУП "Толочинский консервный завод". Там предполагается строительство цеха быстрого замораживания.

Александр Шумилин также принял участие в проведении второго областного турнира по робототехнике "РобоФест - Орша" среди учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования Витебской области. В турнире две номинации - "Сумо роботов" и "РобоБиатлон". Его цель - развитие научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди детей и молодежи. Организаторами мероприятия являются управление образования Витебского облисполкома, отдел образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома, Образовательный центр Парка высоких технологий.-0-