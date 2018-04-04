Инновационные направления в организации сварочных производств обсуждают на семинаре в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационные технологии сварочных производств обсуждаются на республиканском научно-практическом семинаре "Сварка. Инжиниринг. Технологии-2018", который проходит в Минске с 4 по 5 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Институт Белоргстанкинпром" Министерства промышленности, которое является организатором мероприятия.

"Участники семинара - специалисты белорусских заводов четырех ведомств: Министерства промышленности, Министерства энергетики, Министерства архитектуры и строительства, Госкомвоенпрома. Обсуждаются инновационные направления в вопросах организации и оснащения сварочных производств, эффективности технологических решений", - отметили организаторы.

В частности, сегодня на семинаре рассматривается инжиниринговое сопровождение этапов разработки новой продукции на промышленных предприятиях, инновационные технологии сварки, основанные на компьютерном управлении сварочным оборудованием. Среди тем также современные сварочные производства машиностроительных предприятий на примере СЗАО "БЕЛДЖИ", энергосберегающие технологии контактной рельефной сварки. Изучается опыт создания сборочно-сварочных производств совместных предприятий на примере ОАО "МАЗ".

Во второй день семинара, 5 апреля, доклады будут посвящены автоматической орбитальной сварке ответственных конструкций, технологическим особенностям подбора режимов сварки и комплектации оборудования. Запланировано обсуждение проекта положения о порядке аттестации технологии сварки, персонала в области сварочного производства при изготовлении, монтаже и ремонте на опасных производственных объектах, потенциально опасных объектах и эксплуатируемых на них технических устройствах.-0-