9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационный молочно-товарный комплекс построят в Оршанском районе. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству Александр Будевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Молочно-товарный комплекс на 1 тыс. дойных коров построят на базе сельхозпредприятия "Устье" НАН Беларуси в Оршанском районе. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу, определен подрядчик строительных работ.

По словам Александра Будевича, инновационность комплекса выражается в конструктивных решениях, наиболее адаптированных к физиологическим потребностям животных. "Будут применены некоторые решения в организации вентиляции помещений, доение коров будет осуществляться с применением роботизированной "карусели". Также будут использованы автоматическое кормление животных, технологические решения для повышения жизнеспособности телят", - уточнил он.

На молочно-товарном комплексе предусмотрен замкнутый цикл - от момента рождения теленка до его ввода в основное стадо.

Отвечая на вопрос об инвестициях в проект, ученый отметил: "Это будет республиканский бюджет. Востребованность сельхозпродукции растет, рынки расширяются, нужны новые технологичные производства".-0-