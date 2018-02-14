Иностранные инвесторы за 2017 год вложили $7,1 млрд в реальный сектор экономики Минска

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы за 2017 год вложили $7,1 млрд в реальный сектор экономики столицы за исключением банков. Такая информация размещена на сайте главного статистического управления Минска.
Основными инвесторами выступили российские субъекты хозяйствования - 35,6% от всех поступивших инвестиций, а также компании из Великобритании (35,4%), Кипра (6,4%). Причем в общем объеме поступлений прямые иностранные инвестиции заняли 87,5%, или $6,2 млрд.
В то же время столичные организации за минувший год направили за рубеж инвестиций на сумму $3,8 млрд. 61,2% инвестиций вложены в бизнес в России, 22,4% - в Украине, 11% - в Великобритании. Из общего объема направленных за рубеж инвестиций 96,4% - прямые.-0-
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