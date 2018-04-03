3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы ГАИ на мотоциклах начали патрулировать дороги Минской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"С сегодняшнего дня инспекторы ДПС патрулируют дороги на мотоциклах. Они осуществляют контроль за дорожным движением, уделяя особое внимание водителям двухколесного транспорта", - проинформировали в ГАИ.
Как напомнили в УВД, три новых мотоцикла BMW F800GS появились в ГАИ Минской области прошлой осенью. Они оборудованы с учетом специфики работы Госавтоинспекции.-0-
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