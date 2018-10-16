Интеллектуальную игру к 100-летию комсомола проведут в Гродно

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посвященную 100-летнему юбилею комсомола интеллектуальную игру Science Quiz проведут 17 октября в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

В молодежном развлекательном центре "Галактика" соберутся около 20 команд, представляющих все районы Гродненского региона. В составе дружин рабочая и студенческая молодежь, ветераны комсомольского движения.

Пройдет игра в формате квизов. Она направлена на логику, умение быстро думать и ориентироваться. Уже традиционно свою сообразительность и смекалку участникам придется проявлять на протяжении всех пяти туров игры, среди которых медиатур, тур, посвященный 100-летию ВЛКСМ, музыкальный и блиц-туры.

"В этот раз основная цель команд в процессе игры дать не только как можно больше правильных ответов и обойти соперников, но и укрепить невидимые нити связи поколений", - рассказали в обкоме БРСМ. Перед началом игры пройдет диалог поколений "Комсомол 100: эстафета поколений". Молодые люди и ветераны комсомольского движения смогут пообщаться в неформальной обстановке. Старшее поколение расскажет о своих юных годах, о том, как комсомол дал "путевку" в жизнь, молодое же поколение в свою очередь поведает о своих буднях.

Победители интеллектуального соревнования получат фирменные призы от организатора мероприятия - Гродненского обкома БРСМ.-0-