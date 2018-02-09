Интеллектуалы из четырех стран соберутся на турнир по игре "Что? Где? Когда?" в Витебске

9 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Команды из Беларуси, России, Казахстана и Чехии соберутся на турнир по интеллектуальным играм "Славянка" в Витебске 10-11 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

На протяжении двух дней 240 игроков в составе 40 команд будут бороться за право принять участие в чемпионате мира по игре "Что? Где? Когда?". В турнире сразятся и начинающие, и получившие признание знатоки. Так, в областном центре ждут обладателя приза "Хрустальная сова" - команду Бориса Белозерова из московского элитарного телеклуба "Что? Где? Когда?".

Торжественное открытие международного турнира по интеллектуальным играм состоится 10 февраля в 12.30 в Ледовом дворце (пр-т. Строителей, 23).

Организаторы - Витебский областной комитет ОО "БРСМ" и Витебский интеллектуальный клуб при поддержке главного управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Витебского облсовета депутатов, а также АСБ "Беларусбанк".

К слову, "Славянке" неоднократно присваивался статус этапа Кубка мира. В разные годы в турнире принимали участие Александр Друзь, Максим Поташев, Анатолий Вассерман, Илья Новиков, Александр Либер.-0-