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Интерактивная выставка "Дети в интернете" будет запущена осенью в Минске

Регионы 15.05.2018 | 17:25
ТИБО-2018 Новости сюжета ТИБО-2018
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС осенью 2018 года запустит бесплатную интерактивную выставку "Дети в интернете" в Минске. Об этом сообщила сегодня на выставке "ТИБО" руководитель группы по связям с общественностью компании Ольга Ткаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с Министерством образования и ЮНИСЕФ компания МТС продолжит деятельность по обучению детей безопасному поведению в интернете. На стенде компании на выставке "ТИБО" представлено несколько игровых зон. В полноценном формате выставка откроется осенью 2018 года в Минске", - сказала Ольга Ткаченко. Планируется, что она продолжит работу в каждом из областных центров Беларуси. Посетить выставку бесплатно смогут все желающие.

С помощью интерактивных элементов на выставке будут представлены общие сведения об интернете, пример безопасного контента, правила общения в сети.

Кроме этого, МТС совместно с ЮНИСЕФ проведет опрос посетителей выставки - детей, учителей и родителей - на тему кибербуллинга. "Мы хотим научить детей общаться друг с другом этично, и совместно с Министерством образования и ЮНИСЕФ постараться минимизировать это явление", - добавила она. В будущем полученные данные станут основой для различных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в киберпространстве.

"Кибербуллинг - это глобальная проблема, характерная для всего мира, и Беларусь здесь не исключение, - отметил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. - По данным последнего исследования ЮНИСЕФ, 13,9% детей подвергались кибербуллингу. Проект "Дети в интернете" призван укрепить знания детей в области кибербезопасности".

Проект "Дети в интернете" реализуется в рамках соглашения с Министерством образования Беларуси. За время существования проекта безопасному поведению в сети обучено более 8 500 учеников младших классов. Уроки по безопасному поведению в интернете прошли во всех областях страны и многих районных городах - Полоцке, Барановичах, Пинске и других. В игровой форме волонтеры проекта рассказывали детям о простых правилах, позволяющих им безопасно пользоваться интернетом.-0-

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выставка, дети, интернет, Минск
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