1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивную выставку "Дети в интернете" планируется открыть в сентябре в Минске, сообщила журналистам руководитель группы по связям с общественностью СООО "Мобильные ТелеСистемы" Ольга Ткаченко после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов.

"В этом году проект "Дети в интернете" будет представлен в новом формате: осенью откроется одноименная интерактивная образовательная выставка. Посетить ее бесплатно смогут все желающие", - сказала Ольга Ткаченко.

Открытие выставки в Минске планируется в сентябре. Возможная площадка ее проведения еще обсуждается. В зависимости от интереса посетителей экспозиция проработает в столице от месяца до двух. "Будем смотреть исходя из спроса. А затем в течение года экспозиция проедет по областным центрам страны", - добавила руководитель группы по связям с общественностью.

В текущем году на выставке "ТИБО" были представлены две активации (элементы игровой выставки) и полная 3D-модель передвижной выставки: каждая тема, а это общие сведения об интернете, защита личной информации, пример безопасного контента, правила общения в интернете, была раскрыта с помощью интерактивных элементов. По словам Ольги Ткаченко, экспозиция оказалась очень востребованной и вызвала интерес не только у детей, но и родителей, учителей. Ожидается, что интерес к выставке, которая пройдет осенью, будет не меньшим.

Проект "Дети в интернете" реализуется в рамках соглашения с Министерством образования. За время проекта безопасному поведению в сети обучено более 8,5 тыс. учеников младших классов. Образовательные мероприятия прошли во всех областях и многих районных городах, в том числе Полоцке, Новополоцке, Барановичах, Пинске. В игровой форме волонтеры рассказывали детям о простых правилах, позволяющих им безопасно пользоваться интернетом. Один из бессменных преподавателей проекта - белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун.

Начало социально-образовательному сотрудничеству Минобразования и МТС было положено в 2016 году. За это время совместно организованы и получили развитие также такие социально значимые проекты по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, как "Ответственное поведение учителей в сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".-0-

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