Интерактивные экскурсии проведут для минских школьников в День знаний

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные экскурсии, спектакли и встречи с интересными людьми организуют для минских школьников на первых уроках 1 и 3 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Ребята посетят музеи, театры, кинотеатры, мемориальный комплекс "Тростенец". Также свои двери для них откроют Военная академия, городское управление МЧС, киностудия "Беларусьфильм", Национальный олимпийский комитет, учебный центр повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, Национальная библиотека, Минский вагоноремонтный завод. Учеников недавно созданного медицинского класса познакомят с деятельностью Центра трансплантации органов и тканей, а предприятие "Мингорсправка" предложит отправиться в путешествие с Картой гостя.

Будущих экологов пригласят стать участниками байдарочного сплава "Цудоўная Свіслач". Программа, кроме водной прогулки по реке, включает посещение орнитологической тропы "Город птиц", открытой в апреле текущего года в урочище Серебряный Лог. Во время экскурсии школьникам расскажут легенды о Свислочи и Менеске.

В комитете по образованию отметили, что первые уроки станут частью городской культурно-образовательной акции "Минск - город-герой, город твоего будущего", ориентированной на воспитание у молодого поколения гражданственности и патриотизма. Их тематика - "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…" и "Я - минчанин". Детям расскажут о наиболее значимых страницах истории столицы, важных событиях в жизни страны, в числе которых проведение Года малой родины, II Европейских игр, празднование 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В первых уроках примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, депутаты, известные деятели науки, культуры, спорта, почетные граждане Минска, люди, удостоенные звания "Минчанин года". Почетными гостями станут представители посольств Венесуэлы, России, Кубы, КНР. Торжественные линейки также посетят представители министерств, Национального банка, Верховного суда, Мингорисполкома, районных администраций.

Кроме того, праздничные мероприятия в 138 учреждениях образования Минска посетят руководители шефствующих предприятий.-0-