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Интернациональный праздник проведут в Минском зоопарке в День города

Регионы 30.08.2018 | 10:25
В Минском зоопарке. Фото из архива
В Минском зоопарке. Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк к Дню города подготовил для жителей и гостей столицы праздничное мероприятие "Мой город мира дружбы и любви", которое пройдет 8 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

"На территории нашей республики проживают люди разных культур, традиций, национальностей. Чтобы показать их многообразие и яркое взаимодействие, зоопарк организует мероприятие с участием талантливых артистов разных народностей. Уверены: красота костюмов, самобытность песен и танцев, и самое главное - теплая дружеская атмосфера - сделают праздник уникальным", - отметили организаторы.

Начнется программа в полдень с концерта на поляне с участием самодеятельного ансамбля "Славянские свояки". Одновременно откроется выставка животных сельского подворья и фотозона "Хуторок", где можно будет поучаствовать в интересных играх с сюрпризами и подарками.

Гостей праздника ждет целый час показательных кормлений животных зоопарка. После чего на главной сцене красочные выступления зрителям подарят творческие коллективы и отдельные исполнители из разных стран мира: Испании, Индии, Украины, Польши, Армении, Азербайджана, Республики Дагестан Российской Федерации и других. Артисты национально-культурных объединений споют на родном языке любимые песни и исполнят зажигательные танцы. В завершение все желающие объединятся в большой хоровод творчества и дружбы.

Позитивных эмоций добавят и показательные выступления четвероногих питомцев из клуба спортивного собаководства "Смайл", которые в том числе будут соревноваться в преодолении препятствий - аджилити.

Мероприятия организовано при поддержке Республиканского центра национальных культур.-0-

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Теги
зоопарк, Минск, праздник
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