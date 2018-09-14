Инвестиционные соглашения на $100 млн подписаны на бизнес-форуме в Гродно

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционные соглашения на $100 млн подписаны на бизнес-форуме "Еврорегион "Неман-2018" в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из привлекательных направлений для инвесторов в Гродненской области - мебельное производство. В частности, Гродненский облисполком и польская компания "Шинака мебель" подписали сегодня соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по производству мебели. "Ранее были созданы предприятия как государственной, так и частной форм собственности, выпускающие заготовки для мебельщиков. Но вся добавленная стоимость, прибыль - в конечном продукте, - отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. - Теперь есть целая группа компаний, заинтересованных в производстве мебели на территории региона".

Среди запланированных к реализации инвестпроктов также строительство завода по переработке хлопка в Сморгони, создание логистического терминала под Гродно, развитие торговой сети и другие. Инвесторами выступают бизнесмены из России, Узбекистана, Литвы.

Владимир Кравцов

Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик

Были подписаны в том числе соглашения о межрегиональном сотрудничестве на уровне городов и районов. В частности, Гродно будет сотрудничать с городом Кралево в Сербии, а белорусский Щучин - с гминой Щучин в Польше. Предполагается реализовать несколько трансграничных проектов. Например, за счет проекта международной технической помощи, партнерами в котором выступают Гродненский райисполком, КУП "Гроднооблстрой" и Сейненский повет в Польше, будет выделено более 4 млн. евро на капитальный ремонт дорог в районе Августовского канала.

Директор ООО "Европластекс Инвест" (Узбекистан) Владимир Соломахо и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной деятельности

Директор ИООО "Арвибелагро" (Литва) Аурелиус Синкевичус и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой подписали соглашение о развитии торговой сети в Гродно

Соглашение о сотрудничестве между Щучинским районом и гминой Щучин Республики Польша подписали бурмистр польского г. Щучин и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник

Соглашение о сотрудничестве между Щучинским районом и городом Ковель Украины подписали глава горсовета г. Ковель Олег Киндер и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник

В международном бизнес-форуме "Еврорегион "Неман-2018" принимают участие более 450 человек - представители бизнеса, дипломатических миссий, руководители различных регионов из 15 стран.

"Форум ежегодный и традиционный, он стал брендовым мероприятием, площадкой для встреч, обсуждения, обмена идеями и заключения новых соглашений. От нынешнего бизнес-форума, конечно, ожидаем новых контрактов, партнеров, инвестиций. Все заинтересованы в создании новых производств, рабочих мест. Важно, чтобы капитал приходил в Гродненскую область", - подчеркнул Владимир Кравцов. По его словам, регион остается привлекательным для бизнеса прежде всего за счет благоприятного инвестиционного климата.

На форуме работают тематические секции, посвященные СЭЗ "Гродноинвест" и ее конкурентным преимуществам, развитию межрегионального сотрудничества, упрощению ведения бизнеса и др. Представлен и туристический потенциал региона.-0-

Фото Леонида Щеглова