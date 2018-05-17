Инвестиционный форум в Витебске собрал участников из 14 стран

17 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. VII Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" собрал в Витебске 42 делегации из 14 стран мира. Об этом сообщил сегодня на церемонии торжественного открытия форума председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштаб форума и количество участников увеличиваются с каждым годом. "Это говорит об интересе к данному форуму и Витебскому региону с его возможностями развития бизнеса", - подчеркнул Николай Шерстнев. Он также отметил, что для того, чтобы принять решение и открыть дело на витебской земле, необходимо понимать, как развивается регион, чем гордится, каков его промышленный и кадровый потенциал. Руководителям органов власти, предприятий и организаций Витебщины, в свою очередь, интересен опыт гостей по созданию и организации инвестиционных проектов.

Ежегодно предприятия области экспортируют продукции на $2,5 млрд в 87 государств. Треть экспортируемой продукции относится к наукоемкой и высокотехнологичной. Витебская область является всесторонне развивающимся промышленным регионом, на территории которого действует более 1,5 тыс. предприятий, около 30 тыс. предпринимательских структур, представляющих более 40 стран. Доля инновационной продукции в объемах промышленного производства превышает 30%.

Основные мероприятия форума развернулись на площадке Летнего амфитеатра. Организаторы - Витебский областной и городской исполнительные комитеты, областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".

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