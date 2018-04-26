Инвестсоглашения на сумму свыше Br20 млн подписаны на форуме-выставке деловых контактов в Бресте

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционные соглашения на общую сумму свыше Br20 млн подписаны сегодня на III Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание договоренностей состоялось во время церемонии открытия форума. Так, Брестский облисполком заключил инвестиционное соглашение с предприятием "Силикон Материалз Инк." (Пенсильвания, США), которое предполагает расширение уже действующего совместного предприятия "КамСил" в Пинске. Компания производит кремниевые пластины для микроэлектроники. В строительство новых производственных корпусов СП планирует вложить более $3 млн. Расширяет свое производство в соответствии с инвестсоглашением и ООО "Нетканый мир". Предприятие, которое производит фильтры для молочного производства, располагается в Пружанах. Оно намерено инвестировать в развитие производства свыше Br2 млн.

Еще одно инвестиционное соглашение было подписано с Белорусской железной дорогой. В связи с расширением грузопотока между Востоком и Западом, который в основном проходит через Брест, БелЖД намерена улучшить свою инфраструктуру. Планируемая сумма инвестиций на первом этапе составляет более Br11 млн.

Значимым шагом в развитии деловых контактов должны стать подписанные сегодня соглашения о сотрудничестве между Брестским облисполкомом и Подляским воеводством Польши, а также Деловым клубом ШОС. Кроме того, Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты заключило договоры о сотрудничестве с Польско-Белорусской ТПП и союзом "Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики" (Россия).

В III Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2018" принимают участие свыше 100 зарубежных гостей из 18 стран.

Приветствуя участников мероприятия, председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич отметил, что форум с каждым годом набирает обороты: ширится география участников, увеличивается их количество, что свидетельствует о его значимости и перспективности.

"Брестская область работает над успешным развитием деловой инициативы, реализацией проектов, направленных на выпуск конкурентоспособной продукции, внедрением инноваций, расширением рынков сбыта, а также созданием совместных предприятий. Сегодня в области действуют 277 предприятий с иностранным капиталом. И нам важно, чтобы с каждым годом их становилось все больше. Одним из приоритетов в нашей работе является создание оптимальных условий для ведения бизнеса, оказание всемерной поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории региона", - сказал Юрий Наркевич.

После ознакомления с выставочной экспозицией началась работа тематических секций и контактно-кооперационной биржи.-0-

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