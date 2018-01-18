18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженерные войска восстановят понтонную переправу через Припять при благоприятной погоде. Об этом сообщил начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генштаба ВС Андрей Кураков, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня сам мост восстановлен, он находится у берега, и наши подразделения, как только позволит погода, готовы завести его в так называемый створ моста и обеспечить переправу машин, - сказал Андрей Кураков. - В данный момент людей переправляют через реку два катера - один из которых МЧС, а другой - инженерных войск Вооруженных Сил. На одном, соответственно, работают спасатели, а на втором - военнослужащие. Задача выполняется совместно, в сутки в среднем переправляется порядка 700-800 человек". С утра 17 января и по состоянию на 15.00 18 января катер военных уже перевез через реку около 600 человек.

Как отметил Андрей Кураков, инженерные войска сработали оперативно и сделали все возможное. "В любом случае мостовая переправа в данных условиях технически не может выдержать такое давление, она не предназначена для этого, - подчеркнул он. - А для уменьшения последствий все службы - военные, МЧС и иные - принимали все возможные меры".

Как сообщалось, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен силами Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение оперативно установить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий - после прохождения шуги. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромные переправы около города Петрикова и деревни Снядин Петриковского района временно не функционируют из-за высокой интенсивности шугохода. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - г.п. Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - г.п. Давид-Городок - Туров.-0-