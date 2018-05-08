Исаченко: мы обязаны помнить о подвигах ветеранов

8 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее поколение обязано помнить о подвигах ветеранов и опираться на их жизненный опыт. Об этом заявил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко сегодня в Борисове на областном празднике, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы гордимся ветеранами, равняемся на них и стараемся сделать все возможное, чтобы поколение победителей жило достойно. Для этого нужно работать еще больше, опираясь на их мудрость и жизненный опыт, помнить о подвигах былого, хранить славные боевые традиции отцов, дедов и прадедов, а также делать все, чтоб тень войны никогда больше не накрыла нашу страну", - сказал Анатолий Исаченко.

Нет человека, которого бы не затронула война, отметил председатель Миноблисполкома. "В эти весенние дни мы переживаем тот духовный подъем, который чувствовали наши соотечественники в момент окончания войны. День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах, - подчеркнул он. - В нем соединились и радость, и горечь утрат, ведь именно наш народ первым принял на себя удар гитлеровской Германии и испытал всю тяжесть прошедшей войны".

К присутствующим обратился и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Парабкович. "Мы пережили тяжелые бои и трудные послевоенные годы, восстановили и заново построили многие здания, укрепили наше государство, - отметил он. - Пока мы живем, мы были и будем примером для молодежи. Примером того, как надо честно и добросовестно жить, ударно трудиться и любить свою родину".

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Зверинский

Руководство Миноблисполкома, Минского областного Совета депутатов, областных общественных объединений и организаций возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Борисове.

Во время возложение цветов к Вечному огню

Во время возложение цветов к Вечному огню

На главной сцене была представлена концертная программа. Прошел марш военной и гражданской техники. Были продемонстрированы образцы вооружения механизированных бригад сухопутных войск, воздушно-десантных и десантно-штурмовых бригад, сил ракетных войск и артиллерии, а также техника зенитно-ракетных и инженерных войск, войск связи и радиоэлектроники.-0-

Во время парада техники

Фото Оксаны Манчук