Исаченко: подготовка к посевной в Минской области идет по плану

2 февраля, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к посевной кампании 2018 года в Минской области идет по плану, сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все идет в плановом режиме: ремонтируется техника, накапливаются минеральные удобрения. Сейчас по накоплению удобрений идем на первом-втором месте в республике", - сказал Анатолий Исаченко.
Губернатор напомнил, что в прошлом году в Минской области валовой сбор зерна вместе с кукурузой составил 2,1 млн т. Фактический урожай сахарной свеклы также достиг значения 2 млн т. В сельхозорганизациях удой на одну корову в среднем составил около 5,2 тыс. л. "По удоям уже и в этом году идет прибавка", - констатировал председатель облисполкома.-0-
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