Исаченко поручил повысить качество содержания улично-дорожной сети на селе

7 февраля, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко поручил повысить качество содержания улично-дорожной сети в агрогородках и деревнях Минской области, особенно участков, не имеющих усовершенствованного покрытия. Соответствующее распоряжение он отдал сегодня во время приема граждан по личным вопросам в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме у руководителя Минской области тему содержания неасфальтированных улиц и дорог на селе поднял житель агрогородка Зажевичи Солигорского района. Мужчина посетовал на несистематическое грейдирование ул.Пионерской в этом населенном пункте. По его словам, регулярные обращения в соответствующие службы, особенно когда погода негативно сказывается на состоянии улицы, не игнорируются. Но объем выполнения работ у гражданина вызывает нарекания. Нынешней зимой периодически возникают вопросы и к уборке снега.

Анатолий Исаченко потребовал пояснить ситуацию у исполняющего обязанности директора СГУПП "ЖКХ "Комплекс" Дмитрия Люцко - предприятия, в зоне ответственности которого находится содержание улиц агрогородка. По его словам, грейдирование ул.Пионерской выполнялось девять раз за последние полгода. В целом содержание улицы ведется в рамках выделенных средств на соответствующие цели. "Очередность асфальтирования и грейдирования улиц определяется на районном уровне. Они должны содержаться в порядке, соответствовать всем нормам и правилам", - сказал Анатолий Исаченко.

Губернатор поручил в целом улучшить качество содержания улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах Минской области. Он констатировал, что объемы работ по ремонту дорог и мероприятия по их содержанию на текущий год определены. То, что запланировано, будет делаться, заверил председатель облисполкома.

Житель Солигорска пришел на прием к руководителю области с вопросом о недостаточном, как он считает, теплоснабжении его квартиры зимой. Казалось бы, рядовая коммунальная проблема стала предметом пристального разбирательства. Температура в одной из комнат квартиры ниже, чем в остальных. Явных дефектов стен, окон и инженерных конструкций у жилого помещения нет. Мужчина просил еще раз провести в квартире замеры с помощью специального оборудования. Анатолий Исаченко поручил это сделать.

После приема в общении с корреспондентом БЕЛТА мужчина отметил, что доволен решением значимого для его семьи вопроса и тем, с каким вниманием к нему отнесся руководитель области. По его словам, в зависимости от результатов проверки он готов изыскать дополнительные средства на ремонт. Приемы граждан позволяют оперативно решать проблемы напрямую с главой региона, что очень важно, подчеркнул собеседник. Можно высказать свое мнение председателю облисполкома по тому или иному вопросу в спокойной доверительной обстановке и получить ответ.

Во время выездного приема граждан в Солигорске Анатолий Исаченко также рассматривал вопросы улучшения жилищных условий семьи, выделения земельного участка для создания производственной базы по ремонту сельхозтехники, газификации сельского населенного пункта и др. Ответы на обращения будут даны в соответствии с законодательством.-0-