Исаченко рассказал о планах благоустройства в 2018 году крупных населенных пунктов Минской области

2 февраля, Жодино /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2018 году будет продолжаться благоустройство крупных населенных пунктов, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Благоустройство и наведение порядка в крупных населенных пунктах будет продолжаться, - заверил Анатолий Исаченко. - Это касается Боровлянского сельсовета, города Жодино. Кроме того, в прошлом году начались работы в Колодищах. Не все еще сделано, что было обещано, но на 2018 год средства будут выделены. Работы будут вестись планомерно".

Губернатор напомнил, сколь серьезное внимание в прошлом году было уделено благоустройству Смолевичей, ставших столицей областных "Дажынак". "Но все это было сделано не только ради праздника, а для того, чтобы аккумулировать деньги и привести в порядок эту территорию. В этом году "Дажынкi" примет Мядель, и уже определены источники финансирования работ. К осени, думаю, сделаем и гостиницу, ставшую долгостроем, и многие другие вопросы будут решены, что позволит этому городу стать еще более уютным", - отметил Анатолий Исаченко.

Он добавил, что работа по благоустройству различных населенных пунктов Минской области будет вестись планомерно.-0-