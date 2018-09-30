Исаченко рассказал об урожае сельхозкультур в Минской области

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко рассказал об урожае сельхозкультур в регионе в эфире телеканала СТВ , информирует БЕЛТА.

"Мы видели проблемы, которые у нас могут быть при уборке урожая, поэтому приняли ряд мер. Приобрели кормоуборочные комбайны, раньше начали уборку травяных кормов, часть кукурузы тоже начали убирать немного раньше. Тот недобор урожая, который есть по области, кардинально на нас не повлияет. Мы сейчас добираем зерном кукурузы и планируем его собрать выше уровня прошлого года. Минщина будет в этом году с овощами, картошкой, яблоками. Все необходимое есть, урожай созрел неплохой, сейчас мы его убираем. Кроме того, мы сегодня уже работаем на урожай следующего года. Минская область практически завершила сев озимых зерновых культур", - сказал Анатолий Исаченко.

В Беларуси постепенно происходят климатические изменения, и аграриям нужно приспособиться к ним. "Мы понимаем, что надо пересматривать структуру севооборота, немного менять подходы. Это связано не только с климатическими условиями, но и многими другими факторами - себестоимостью проиводимой продукции, выходом на рынки. Мы этим вопросом занимаемся. При этом нужно учитывать один момент: то, что хорошо для Слуцка и Несвижа, не может быть хорошо для Мяделя, так как там разные климатические зоны, разные почвенные условия", - отметил председатель Миноблисполкома.

На вопрос, возможно ли в будущем выращивание бахчевых культур в Минской области, он ответил: "Бахчевые культуры не исключаем. Когда-то говорили, что и кукуруза у нас не будет произрастать, а сейчас мы этим занимаемся и получаем зерно".-0-